Российский хоккеист Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Зубова ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на официальном сайте галереи.

Сам Зубов в разговоре с ТАСС отметил, что данное событие является большой честью для него, его семьи и страны.

«Был немножко шокирован, но сейчас уже все прошло, все нормально» - рассказал он агентству.

Новых членов легендарного зала, которые войдут туда в 2019 году, объявили 25 июня, а торжественная церемония пройдет 18 ноября.

Зубов стал девятым россиянином, вошедшим в Зал славы, ранее туда были введены Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Владислав Третьяк, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Федоров.