Российский хоккеист Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов стал девятым российским хоккеистом, которого отметили подобным образом.
© Фото: Андрей Серебряков РИА Новости
Олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Зубова ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на официальном сайте галереи.
Сам Зубов в разговоре с ТАСС отметил, что данное событие является большой честью для него, его семьи и страны.
«Был немножко шокирован, но сейчас уже все прошло, все нормально» - рассказал он агентству.
Новых членов легендарного зала, которые войдут туда в 2019 году, объявили 25 июня, а торжественная церемония пройдет 18 ноября.
Зубов стал девятым россиянином, вошедшим в Зал славы, ранее туда были введены Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Владислав Третьяк, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Федоров.