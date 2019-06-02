Прервавшая финал ЛЧ полуголая фанатка объяснила свой поступок

Американская модель польского происхождения Кинси Волански, выбежавшая в откровенном купальнике во время матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0:2), объяснила свой провокационный поступок.

На своей странице Instagram болельщица призвала подписчиков делать вещи, которые запомнятся.

«Пробег в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы жить. Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда», - написала Волански.

В субботу, 1 июня Кинси Волански выбежала на поле матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в черном купальнике, на котором было написано Vitaly Uncensored. Так называется блог российского пранкера Виталия Здоровецкого, который подобным образом прерывал финал чемпионата мира в Бразилии в 2014 году. Девушка оказалась его подругой.