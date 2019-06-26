МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

Международный олимпийский комитет сегодня во время 134-й сессии утвердил лишение статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA). При этом МОК оставил боксерский турнир в программе Олимпийских игр в Токио. Теперь восстановить свой статус ассоциация сможет только после соревнований, которые пройдут летом 2020 года.

Боксерский турнир на Играх в Токио МОК будет организовывать сам. Для этого была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Согласно представленному проекту, турнир пройдет в 13 весовых категориях, из которых будет восемь для мужчин и пять для женщин, пишет ТАСС.

Исполком МОК вынес рекомендацию о лишении AIBA олимпийского статуса с сохранением бокса в программе Игр на рассмотрение сессии в мае. Решение было связано с тем, что боксерская ассоциация не смогла выполнить требования комитета, которые касались финансов, судейства, управления и этики.

Также Международный олимпийский комитет выступил против избрания Гафура Рахимова на пост главы AIBA, так как он находится под санкциями Минфина США и заподозрен в связях с международной преступной сетью. Позднее и.о. главы организации стал Мохаммед Мустасан.