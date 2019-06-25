МОК одобрил включение новых четырех видов спорта в программу Олимпиады-2024

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) одобрила внесение брейк-данса в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Вместе с тем в Лозанне предварительно включили в программу 2024-го года серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые вошли в программу Олимпиады-2020, пишет ТАСС.

Брейк-данс еще в 2018 году дебютировал в программе юношеских Игр, которые прошли в Аргентине в октябре. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал наш соотечественник Сергей Чернышев.

Члены МОК единогласно поддержали предложение ввести четыре вида спорта в олимпийскую программу. В брейк-дансе 16 мужчин и 16 женщин должны разыграть два комплекта наград.

Впервые медали в скалолазании, скейтбординге и серфинге в рамках Олимпийский игр будут разыграны в 2020 году в Токио. Итоговое решение по включению всех четырех видов спорта в программу 2024 года будет принято в декабре 2020-го исполкомом МОК.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 24 июля по 11 августа. В случае включения перечисленных видов спорта в олимпийскую программу их количество увеличится до 33.