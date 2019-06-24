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«Вместо зала заросший стадион»: фехтовальщику из Челябинска негде готовиться к Паралимпиаде в Париже

Дарья Муромова
Евгений Аксенов
18:41 24.06.2019
Спортсмен вынужден отрабатывать удары на заросшем травой стадионе, используя для опоры ржавые гимнастические конструкции.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Фехтовальщик из Челябинска готовится к Паралимпиаде в Париже на улице. Бронзовый призер первенства мира в соревнованиях на колясках отрабатывает контратаки, выпады и удары во дворе своего дома. Другая спортивная база в его городе попросту отсутствует.  

Александр Недобойко отражает серию ударов и делает молниеносный выпад. Обычно фехтовальщику в стойке нужно оттолкнуться ногой и перенести вес на другую. Спортсмен-паралимпиец атакует сидя, резко наклонив тело в сторону соперника. Этот маневр помог ему выиграть первенство мира. Любой город гордился бы таким гражданином. Но в Челябинске Александр чувствует себя ненужным.

На кадрах видно, как тренируется спортсмен, который в 2012 году завоевал бронзу первенства мира. Александр вынужден отрабатывать удары на заросшем травой стадионе, используя для опоры ржавые гимнастические конструкции.

В таких условиях Александр занимается уже почти год - после того, как переехал в Челябинск из Новосибирска. Как уралец он уже завоевал для своих новых земляков две медали на юниорском первенстве России. Но и эти победы не вызвали энтузиазма у челябинских чиновников.

 «Нет технической базы, коляски нет, подиума, зала банально нет! Дайте мне помещение, дайте инвентарь - я готов тренироваться шесть дней в неделю. Две тренировки в день и результат будет!» - негодует Недобойко.

В Челябинске Александр - первый фехтовальщик на колясках. Но самой коляски для выступлений у него сейчас нет. Хорошая, на которой не стыдно защищать цвета родного флага на мировых первенствах, стоит не меньше трехсот тысяч рублей. Оплатить ее сам молодой человек не может.

«Кандидатов в паралимпийскую сборную много и нужно выбрать, кому помогать. Министр решит, кому помогать - он компетентен в этом вопросе. Да, новая дисциплина в области - нужны коляски. Этот вопрос решается», - заявил Вадим Алешкин, председатель паралимпийского комитета России в Челябинской области.

Но времени у Александра немного - надо начинать подготовку к Паралимпиаде в Париже - до нее осталось четыре года. И шансы на золото у спортсмена большие, если власти города поддержат его начинания.

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