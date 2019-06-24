Глушаков сообщил в Instagram, что ищет работу

Экс-футболист московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков выложил в соцсетях пост, в котором заявил, что он находится в поиске работы.

© glushak8 , Instagram

Публикация в Instagram сопровождается хештегами #ищуработу, #глушаков, #свободный, #футболист. Глушаков также отметил на фотографии аккаунты Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, 19 июня в «Спартаке» заявили, что Глушаков покидает команду. По признанию самого спортсмена, такое решение он принял «ради команды, а не ради себя».

Футболист выступал за «Спартак» с 2013 года. В 2017 году в составе клуба он в статусе капитана стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.