Десять золотых медалей за один день: промежуточные итоги сборной России на ЕИ

В воскресенье, 23 июня, национальная команда России выиграла 21 медаль на Европейских играх в Минске, десять из них являются золотыми.

Среди тех, кто принес золото в копилку российской команды, Дина Аверина (художественная гимнастика, упражнения с обручем, упражнения с лентой), Елена Соколова (прыжки в длину), Руслан Багдасарян (самбо, до 62 кг), Артем Черноусов (стрельба, пневматический пистолет 10 м).

Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете, на второй строчке команда Белоруссии, третье место занимают спортсмены из Украины.

Европейские игры-2019 проходят в Минске. Соревнования начались 21 июня и продлятся до 1 июля.