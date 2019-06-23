В США обвинили Алину Загитову в плагиате

Российскую фигуристку Алину Загитову обвинили в плагиате. Американский хореограф Джоджо Гомез написала в своем Instagram, что танец, поставленный ею несколькими месяцами ранее, полностью скопирован в новом номере спортсменки.

Гомез опубликовала видео с танцем в апреле 2019 года, в то время, как хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз объявил о подготовке своей подопечной к показательному номеру в Японии в мае.

«Моя хореография была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, я рада, что что вас так вдохновила моя работа, но пожалуйста, в следующий раз вместо того, чтобы воровать, наймите меня и забронируйте мне билет в Японию», - написала танцовщица в своем Instagram.

После критики с ее стороны, постановщик номера российской фигуристки удалил комментарии пользователей к своему анонсу и закрыл комментарии. Сама Загитова и ее команда в настоящий момент никак не прокомментировали случившееся.