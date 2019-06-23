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Российская гимнастка завоевала третье «золото» на II Европейских играх

Тамара Астапенкова
16:47 23.06.2019
К настоящему времени сборная России лидирует в общем медальном зачете.
Российская гимнастка завоевала третье «золото» на II Европейских играх
© Фото: Schreyer, via www.imago-images.de, Globallookpress

На II Европейских играх двадцатилетняя гимнастка Дина Аверина получила золотую медаль в упражнениях с лентой. Россиянка набрала 21,350 балла. Второе место заняла израильтянка Линой Ашрам с 21,100 баллами, третьей стала Катрин Тасева из Болгарии с 20,450 баллами.

Для Дины Авериной это третье «золото» на II Европейских играх. Она стала лучшей в упражнениях с обручем и в индивидуальном многоборье. И пока лидирует среди спортсменов по общему количеству медалей: у нее их уже 5.

Российская сборная лидирует в общем медальном зачете. На ее счету 24 награды, 13 из которых высшей пробы.

Вторые Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске. Сценарий церемонии открытия был разработан совместной российско-белорусской командой.

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