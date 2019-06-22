«Торпедо» разгромил старейший футбольный клуб в мире

ФК «Торпедо» разгромил английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к юбилею создания московского клуба.

Английский клуб, проведший матч в рамках своего турне по России, проиграл российской команде со счетом 5:0.

Дублем в составе «Торпедо» отметился 21-летний нападающий Темур Джикия, который проходит просмотр в московской команде. По одному голу в этой встрече также забили Игорь Лебеденко, Константин Кертанов и Артем Самсонов.

За «Шеффилд» во втором тайме сыграл экс-нападающий «Крыльев Советов», а ныне популярный видеоблогер Евгений Савин.

Английский футбольный клуб признается старейшим футбольным клубом в мире. Он был основан в 1857 году.