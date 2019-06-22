Сборная России стала лучшей на чемпионате Европы по фехтованию

На чемпионате Европы по фехтованию сборная России стала лидером в медальном зачете, завоевав в общей сложности 8 наград: 4 «золота», 2 «серебра» и 2 «бронзы».

Больше всего золотых медалей принесли командные дисциплины: мужской квартет шпажистов, и команды саблисток и рапиристок.

Единственную золотую медаль в индивидуальном зачете сумел завоевать саблист Вениамин Решетников, многократный чемпион мира и Европы.

Саблист Камиль Ибрагимов привнес в свою копилку серебряную медаль, как и рапиристка Инна Дериглазова. «Бронза» у двух наших спортсменов: саблистки Софьи Великой и рапириста Алексея Черемисинова.

Второе место на чемпионате Европы по фехтованию в общем медальном зачете с 8 наградами заняла сборная Франции (2 «золота», 3 «серебра» и 3 «бронзы», третье – Сборная Италии, с таким же количеством наград (2 «золота», 2 «серебра», 4 «бронзы»).