В Минске торжественно открылись II Европейские игры

В Минске прошла торжественная церемония открытия II Европейских игр. Мероприятие состоялось на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Гостями церемонии стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также российский премьер-министр Дмитрий Медведев, главы Молдавии и Сербии - Игорь Додон и Александр Вучич, а также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не смогла посетить открытие Игр по причине беспорядков в Тбилиси.

Сценарий церемонии открытия был разработан совместной российско-белорусской командой.

Вторые Европейские игры завершатся 30 июня: участниками соревнований станут более четырех тысяч спортсменов из 50 стран. На Играх будут разыграны 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Самая многочисленная делегация спортсменов у сборной России - 225 человек.

В ходе церемонии прошел праздничный концерт, на котором выступила российская оперная певица Анна Нетребко.