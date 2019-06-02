Ветеран «Ливерпуля» провел ночь с бездомными ради финала ЛЧ

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джон Барнс рассказал о своей непростой поездке в Мадрид, где мерсисайдцы обыграли «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0, пишет Liverpool Echo.

Оказалось, прямой рейс от Санторини до Мадрида отменили, поэтому 55-летний англичанин отправился сначала в Афины, а оттуда в Испанию.

В Барселону он смог прибыть в два часа ночи, а поезд до Мадрида отправлялся только в пять часов утра.

«Пришлось дожидаться открытия вокзала вместе с целой кучей бродяг. Я ночевал несколько часов на полу в окружении бездомных. Вот насколько мне важно поддержать свой клуб», — рассказал Барнс.

Барнс выступал за «Ливерпуль» с 1987-го по 1997 год. На его счету 317 матчей и 84 гола.

Финал Лиги чемпионов прошел на стадионе «Ванда Метрополитано» в испанской столице. Эта победа в турнире стала шестой для «Ливерпуля». Британский клуб вышел на третье место в истории соревнований по данному показателю.