Все за одного: мужская и женская сборные РФ по фехтованию возглавили медальный зачет ЧЕ

Российские фехтовальщики празднуют двойной успех на чемпионате Европы в Германии. Наша женская сборная выиграла командные состязания по рапире, а мужская - стала сильнейшей в турнире шпажистов.

Для выявления лучшего, в финале понадобилось дополнительное время. Победный укол во встрече против датчан нанес Сергей Бида. Вместе с ним чемпионами Европы стали Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

Путь рапиристок на вершину пьедестала получился проще. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина всех соперниц разгромили с двузначным преимуществом.

Перед последним днем чемпионата Европы сборная России возглавила медальный зачет. У наших спортсменов 8 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые.