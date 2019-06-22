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У Артема Лобова едва не вырвали флаги России и Ирландии во время взвешивания

Егор Левин
10:46 22.06.2019
Россиянин успел ударить провокатора, но члены команды быстро погасили его пыл.
У Артема Лобова едва не вырвали флаги России и Ирландии во время взвешивания
© Фото: Allan Zilkowsky, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Перед очередным турниром организации кулачных боев Bare Knuckle FC, главным событием которого станет бой с участием российско-ирландского бойца Артема Лобова и бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи, произошел неприятный инцидент.

В конце официальной церемонии взвешивания Лобов, друг и спарринг-партнер экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, развернул перед собравшимися зрителями два флага – России и Ирландии. Это не понравилось представителям команды Малиньяджи.

Один из них попытался вырвать у Лобова стяги, из-за чего тут же возник конфликт. Стороны рисковали развязать потасовку, россиянин даже успел ударить провокатора, но члены команды быстро погасили его пыл. Видео инцидента опубликовано на Youtube.

Бой Лобова и Малиньяджи состоится в ночь на 23 июня в США. В своей предыдущей схватке соратник Макгрегора одержал довольно убедительную победу, превратит лицо противника в кровавую маску, чем заслужил специфическую похвалу от старшего товарища.

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