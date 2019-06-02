«Ливерпуль» отмечает победу в Лиге чемпионов в родном городе: видео

Двухэтажный автобус с футболистами «Ливерпуля» проехал сегодня по улицам их родного города в Великобритании. С собою команда, конечно же, взяла свой трофей - кубок, полученный за победу в Лиге чемпионов.

«Это праздник! Чемпион прибыл в свой город и гуляет с трофеем по улицам, полным фанатов. День мечты!», - подписал один из болельщиков видео с места событий в Instagram.

На улицах Ливерпуля происходит настоящее ликование. Не все болельщики смогли поддержать свою любимую команду на стадионе, приехав на финал Лиги чемпионов в Мадрид. Однако дома встретили любимцев овациями и радостными криками.

Напомним, футболисты «Ливерпуля» обыграли «Тоттенхэм Хотспур» в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2018/19. Встреча на стадионе «Ванда Метрополитано» закончилась со счетом 2:0 в пользу «красных». После поражения, нанесенного «Реалом» в прошлогоднем финале Лиги чемпионов и второго места в Премьер-лиге, команда в шестой раз завоевала европейский трофей.