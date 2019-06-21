Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Футболист Фернандо Торрес, известный своими играми за клубы «Атлетико», «Ливерпуль» и сборную Испании, объявил о завершении своей спортивной карьеры. Об этом стало известно утром 21 июня.

Испанец сообщил известие на своей странице в Twitter. Там он опубликовал короткое видеообращение к своим поклонникам, в котором пообещал вскоре раскрыть причины своего решения.

«В следующее воскресенье, 23 июня, в 10 утра по японскому времени состоится моя пресс-конференция в Токио, где я объясню все в подробностях. Увидимся», - гласит подпись к ролику.

Торрес – один из наиболее талантливых форвардов своего времени. Наибольших успехов ему принесли матчи за мадридский «Атлетико». В составе испанской сборной спортсмен дважды становился чемпионом Европы и однажды – Кубка мира.