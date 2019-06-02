«Россия примет участие в Играх»: глава ОКР жестко ответил на слухи об отстранении от Олимпиады

Глава Олимпийского комитета (ОКР) РФ Станислав Поздняков отреагировал на материал издания Sunday Times, в котором сообщалось о том, что Россия якобы может быть отстранена от Олимпиады-2020 в Токио. По его мнению, в целом комментировать британские СМИ смысла нет.

«Спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики», - цитирует Позднякова ТАСС.

По его словам, вопросы, касающиеся участия российских спортсменов на Олимпиаде-2020, напрямую затрагивают официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, с которыми активно взаимодействует и сотрудничает Россия по всем вопросам. Здесь речь идет в том числе о борьбе с допингом и о принятии решений по отдельным проблемам.

«Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета: российская команда примет участие в Играх в Токио», - подчеркнул Поздняков.

При этом он отметил, что если в случае с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) будут выявлены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то за этим последуют «самые жесткие меры». Однако же здесь речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной, заключил Поздняков.

Накануне издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором речь шла о том, что Россия якобы может лишиться права участвовать в Олимпиаде - 2020 в Токио. Причиной тому - скандал с расследованием Лысенко, который был отстранен за якобы пропуск нескольких допинг-тестов.