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«Полнейший бред»: экс-тренер легкоатлета Лысенко о скандале вокруг «отстранения» РФ от Олимпиады

Наталия Майорова
12:39 02.06.2019
Бывший тренер легкоатлета добавил, что аналогичные случаи во всех странах исчисляются сотнями.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Rodrigo Reyes Marin AFLO, Globallookpress

Евгений Загорулько, бывший тренер российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко, назвал «бредом» попытки отстранить Россию от участия в Олимпиаде - 2020, основываясь на скандале вокруг спортсмена.

Как отметил Загорулько в комментарии «Звезде», Лысенко сдавал все пробы вовремя, а вот местонахождение - нет, что и стало поводом для обсуждений.

«Данил вовремя не сдавал свое местонахождение. Все пробы, которые ему предъявляли для сдачи, он сдавал. За год он сдал 12-13 проб. Это просто его внутреннее разгильдяйство», - подчеркнул он.

Вместе с тем Загорулько добавил, что повод для того, чтобы отстранить российскую команду из-за Лысенко - «полнейший бред».

«Это наезды 1990-х годов: когда маленькие "группировочки" наезжали на заводы и говорили, что "вы должны платить". А никто заводы не защищал. И сейчас никто не защищает команду», - сравнил он.

При этом бывший тренер легкоатлета сообщил, что аналогичные случаи во всех странах исчисляются сотнями.

«Обвинять Лысенко, делать из него главного героя трагедий - нельзя. Он добрый, хороший, умеет прыгать», - заключил Загорулько.

Накануне издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором речь шла о том, что Россия якобы может лишиться права участвовать в Олимпиаде - 2020 в Токио. Причиной тому - скандал с расследованием Лысенко, который был отстранен за якобы пропуск нескольких допинг-тестов.

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