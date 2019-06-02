«Желаемое за действительное»: в ВФЛА отреагировали на слухи об отстранении России от Олимпиады

Статья Sunday Times является примером того, как журналисты выдают желаемое за действительное. Так прокомментировала «Звезде» пресс-атташе Федерации легкой атлетики Наталья Юхрова информацию о том, что Россию якобы могут отстранить от участия в Олимпиаде - 2020.

«Исходя из практики, выходы такого рода статей происходят именно в преддверии совета IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций – прим. ред.)», - отметила она.

При этом Юхрова подчеркнула, что единственным источником объективной и правдивой информации в отношении дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко является лишь подразделение IAAF - Athletics Integrity Unit, - которое в настоящее время ведет расследование.

«Давайте дождемся его результатов. Пока оно не завершилось, какие-то комментарии с нашей стороны, во-первых, не уместны, во-вторых запрещены антидопинговыми правилами», - заключила она.

Своим мнением эксперт поделилась в связи с публикацией, которую накануне опубликовало Sunday Times. Речь идет о том, что Россия якобы может лишиться права участвовать в Олимпиаде – 2020 в Токио, а причиной тому – скандал с расследованием Лысенко, который был отстранен за пропуск нескольких допинг-тестов.

Легкоатлет представил IAAF документы, в которых указано, что он пропустил допинг-контроль по независящим от него обстоятельствам. В IAAF обнаружили расхождения между показаниями Лысенко на слушании и предъявленными доказательствами и расценили это, как фальсификацию.

Журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт написал, что чиновники собирались помочь спортсмену уклониться от ответственности за то, что он якобы не сообщил свое реальное местоположение допинг-офицерам в прошлом году.