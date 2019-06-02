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Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Андрей Аркадьев
10:30 02.06.2019
Голландский защитник назван лучшим игроком финала Лиги чемпионов.
Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов
© Фото: Marvin Ibo Guengoer GES-Sportfoto, Globallookpress

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) признал центрального защитника футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджила ван Дейка лучшим игроком финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Об этом сообщается на сайте UEFA.

В решающем матче, который проходил в Мадриде 1 июня, подопечные Юргена Клоппа обыграли лондонскую команду со счетом 2:0. После этой победы «Ливерпуль» в шестой раз в истории клуба забрал титул Лиги чемпионов.

Ван Дейк третий голландец, ставший лучшим игроком финала Лиги чемпионов. В 2008 году таковым признали вратаря Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар, а в 2013 году полузащитника Баварии Арьена Роббена.

Во время игры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на поле выбежала полуголая девушка. Выяснилось, что это была американская модель польского происхождения Кинси Волански.

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