Никита Кучеров признан самым ценным игроком NHL

Российского хоккеиста Никиту Кучерова, выступающего за клуб NHL Tampa bay lightning, наградили премией Hart Trophy как самого ценного игрока сезона в Национальной хоккейной лиге по версии Ассоциации журналистов NHL. По традиции церемония вручения наград состоялась накануне в Лас-Вегасе.

Уточняется, что россиянин в опросе с большим отрывом обошел форварда Edmond Oilers Коннора Макдэвида и нападающего Pittsburgh Penguins Сидни Кросби.

Российский хоккеист Никита Кучеров набрал 128 очков (41+87) в 82 матчах, став лучшим бомбардиром в регулярном сезоне. Ранее за это он получил премию Art Ross Trophy. Стоит отметить, что Кучеров стал четвертым россиянином, который получил награду самого ценного игрока сезона NHL. Вместе с ним в списке награжденных оказались Александр Овечкин, Сергей Федоров и Евгений Малкин.

Кроме того, Никита Кучеров установил рекорд результативности для хоккеистов из России, превзойдя достижение Александра Могильного, установленное в сезоне-1992/1993.