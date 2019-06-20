Сборная России по фехтованию завоевала первое золото на чемпионате Европы

Сборная России завоевала первое золото на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в немецком городе Дюссельдорф.

Саблист Вениамин Решетников, который в этом году стал уже четырехкратным победителем европейских первенств, победил в решающем поединке турнира саблистов своего соотечественника Камиля Ибрагимова. Поединок завершился со счетом 15:7.

Уточняется, что оба участника турнира ко всему прочему являются товарища по команде, и уже завтра будут фехтовать плечом к плечу. В составе нашей сборной они поборются за победу в командном турнире.

Ранее в турнире саблистов принимали участие четыре фехтовальщика из России, из них двое – Дмитрия Даниленко и Константин Лоханов, выбыли на более ранних стадиях.

На данный момент после трех дней чемпионата Европы россияне завоевали пять медалей по различным зачетам. Чемпионат Европы по фехтованию в этом году проходит немецком Дюссельдорф с 17 по 22 июня. Эти соревнования для спортсменов станут отборочным туром к Олимпиаде 2020 года, которая состоится в Токио.