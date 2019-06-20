Российские саблистки стали чемпионками Европы

Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали, одержав в финале победу над сборной Венгрии со счетом 45:34.

В составе российской команды чемпионками стали: Софья Великая (двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов), София Позднякова (чемпионка мира в 2018 году), Яна Егорян (двукратная Олимпийская чемпионка 2016 года) и Ольга Никитина (чемпионка России).

За бронзовые награды сражались сборные Франции и Италии. Француженки оказались сильнее, обыграв итальянок со счетом 45:42.

Для российской команды эта победа стала 6 на турнире. Сейчас на счету нашей сборной 2 золотых награды, 2 серебряных и 2 бронзовых. В общем командном зачете наша страна занимает 3 место.