Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист Александр Кокорин попросил следственные органы в СИЗО «Бутырка» помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

По его словам, члены ОНК посетили СИЗО «Бутырка», где в настоящее время находится спортсмен.

«Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом», - сказал Мельников.

Он добавил, что просьба не противоречит закону и по сложившейся практике братьев помещают даже в один отряд в исправительной колонии.

Ранее начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз заявил, что сейчас в ведомстве ожидают документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу. После его получения братья Александр и Кирилл Кокорины будут отправлены в одну из колоний в непосредственной близости от Москвы.

Представитель ведомства добавил, что колония будет определена после получения документов, поэтому пока нельзя сказать, будут ли братья отбывать наказание в одном месте. Известно также, что Кокорины будут отбывать оставшийся срок заключения в колонии общего режима.

Восьмого мая Пресненский суд приговорил к полутора годам колонии братьев Кокориных, по одному году и пять месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Позднее, тринадцатого июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но сохранил сроки наказания.

Участники обвинения находятся под стражей с октября 2018 года, после участия в двух конфликтах в центре Москвы. По данным следствия, сначала футболисты избили на улице водителя Виталия Соловчука, а потом в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, позднее под горячую руку попал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, который пытался успокоить молодых людей.