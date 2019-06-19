Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини вышел на свободу во Франции. Об этом сообщает Le Monde.

Накануне стало известно, что Платини был задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере. После этого он был взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Соревнования было решение проводить в Катаре.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что считает Мишеля Платини выдающимся футболистом и прекрасным руководителем. В комментарии «Звезде» он признался, что не может поверить в то, что экс-глава UEFA может быть замешан в каких-то коррупционных схемах.