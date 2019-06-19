Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»

Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам. Оно было опубликовано на официальной странице игрока в Instagram.

«Не хочу прощаться, так как я надеюсь.. и моя мечта- вернуться обратно в "Спартак". Кем угодно: тренером, менеджером, может, и игроком еще вернусь», - начал свое обращение Глушаков.

По его словам, он уходит «ради "Спартака"». Денис Глушаков подчеркнул, что команда для него важнее, чем то, что с ним будет. Очевидно, по его словам, он пока не понимает, в какой команде будет играть, но уверен, что непременно продолжит заниматься футболом.

Футболист поблагодарил игроков, тренерский штаб, сотрудников базы и руководство клуба.

«Все они делали для команды, когда я подходил и что-то просил для всех», - отметил полузащитник.

Напомним, сегодня на официальной странице футбольного клуба «Спартак» появилось сообщение о том, что Глушаков покидает команду. В свою очередь представители «красно-белых» пожелали бывшему капитану «дальнейших успехов» и поблагодарили его за чемпионский сезон – 2017.