«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом говорится на официальном сайте футбольного клуба.

В прошлом сезоне Глушаков отыграл за «Спартак» 25 матчей и забил три мяча. В сентябре после конфликта с бывшим тренером «красно-белых» Массимо Каррерой, полузащитник был отстранен от игр с основной командой. Более того, против капитана было настроено и фанатское сообщество «Фратрия». Неоднократно на матчах болельщики выкрикивали в адрес Глушакова оскорбительные кричалки.

Полузащитник выступал за команду с 2013 года. В 2017 в составе «Спартака» он в статусе капитана стал чемпионом России и выиграл Суперкубок. Клуб поблагодарил Глушакова за вклад в эти знаковые победы и пожелал ему дальнейших успехов в карьере.