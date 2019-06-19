Российский хоккеист NHL упал в толпу с машины, отмечая победу в Кубке Стэнли: видео

Российский хоккеист NHL Иван Барбашев настолько бурно праздновал победу своей команды в Кубке Стэнли, что не удержался и упал с пожарной машины.

В Сети тут же появились кадры его падения. Барбашев активно скандировал, размахивая руками, один из его взмахов совпал с моментом, когда машина тронулась, и спортсмен упал с высоты на землю. В то время, как к нему бросились стоявшие внизу стюарды, товарищи хоккеиста продолжили движение вместе с машиной. В результате падения хоккеист не пострадал.

Барбашев занимает позицию центрального и левого крайнего нападающего. Достигнув по ходу карьеры игр в NHL, сделал первый хет-трик в матче против «Детройт Ред Уингз», став главной звездой игрового дня.