Стало известно, где Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание

Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы в колонию одной из ближайших к Москве областей. Об этом журналистам сообщили в УФСИН России.

Известно, что отбывать оставшийся срок заключения футболисты будут в колонии общего режима.

У братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого была возможность остаться в хозяйственном отряде московского СИЗО и избежать содержания в колонии, но фигуранты громкого уголовного дела отказались.

Тринадцатого июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы, но сохранил сроки наказания для футболистов.

Напомним, нападающий клуба «Зенит» Александр Кокорин и его брат Кирилл были осуждены на 1 год и 6 месяцев заключения, а полузащитник клуба «Краснодар» Павел Мамаев и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев.

Молодые люди находятся под стражей с октября прошлого года, после того, как они стали участниками двух массовых драк в центре Москвы.

Сначала спортсмены избили водителя Виталия Соловчука на парковке у гостиницы, а потом под горячую руку попали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.