Платини дал показания по делу о Евро-2016

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини дал показания.

Следователей интересовала процедура выбора места проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года, который принимала Франция. Об этом рассказал его представитель Жан-Кристоф Алькье.

«Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», - цитирует ТАСС заявление представителя Платини.

Ранее стало известно о том, что экс-президент UEFA был вызван на допрос в качестве свидетеля.

Напомним, что Мишель Платини отстранен от большого футбола и всего, что с ним связано с конца 2015 года.

Основанием для столь жестких мер послужил перевод бывшего руководителя FIFA Йозефа Блаттера двух миллионов швейцарских франков на счета Платини в 2011 году.

Позже спортивный арбитраж сократил изначальный срок дисквалификации до четырех лет. Если у правоохранительных органов не возникнет к Платини претензий, то вновь заниматься футболом он сможет уже этой осенью.