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Президент РФС не исключил переноса ЧМ-2022 после ситуации с Платини

Лина Давыдова
16:08 18.06.2019
Если вина Платини будет доказана, FIFA вправе перенести чемпионат. Так считает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago sportfotodienst, Globallookpress

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает Мишеля Платини выдающимся футболистом и прекрасным руководителем. В комментарии «Звезде» он признался, что не может поверить в то, что экс-глава UEFA может быть замешан в каких-то коррупционных схемах.

«Абсурд какой-то. Не могу поверить в то, что Платини может быть замешан в каких-то коррупционных делах. Знаю его лично, знаю по совместной работе.  Я уж не говорю о том, что это выдающийся футболист, прекрасный руководитель. Огромнейшую роль он сыграл в том, что сегодня европейские футбольные клубы, сборные имеют значительные средства для развития», - отметил Колосков.

В то же время президент РФС не исключает, что ситуация с Платини возникла не без основания.

«Значит, были какие-то основания, и это самое печальное. И если действительно что-то найдут, что-то докажут - это для меня будет большим разочарованием», - сказал Колосков.

По мнению главы РФС, если причастность Платини к коррупционным схемам будет доказана, у FIFA появится полное право перенести чемпионат.

«Если докажут коррупцию, причем в серьезных каких-то масштабах, FIFA вправе перенести чемпионат», - заключил Колосков.

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини был задержан для допроса по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее его уже подозревали в получении взятки за то, что он отдал возможность проведения ЧМ-2022 Катару. Однако, расследование МСеждународной федерации футбола не нашло признаком преступления, и все обвинения с футбольного функционера были сняты. В пресс-службе FIFA ранее подтвердили, что в курсе ситуации, но пока у них нет «всех подробностей».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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