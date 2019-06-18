Глава UEFA дал показания в качестве свидетеля

Экс-президент UEFA Мишель Платини был задержан для дачи показаний в рамках расследования дела о коррупции при выборе места проведения чемпионата мира в 2022 году. Об этом американскому телеканалу CNN заявил представитель финансовой прокуратуры Франции. Платини был доставлен для допроса, но он не был арестован, и никаких обвинений ему не предъявляли.

Ранее, СМИ сообщили, что знаменитый французский футболист был арестован по подозрению в коррупции во время выборов страны-хозяйки для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. В декабре 2010 года это право получил Катар. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки.

В октябре 2015 года Арбитражная палата комитета по этике FIFA отстранила Платини от своей должности. Сначала президент был дисквалифицирован на 8 лет, затем срок сократили до 6, а в мае 2016-го уменьшили до 4 лет. В прошлом году стало известно, что против опального спортивного чиновника не проводится никаких расследований и все обвинения сняты.