FIFA прокомментировала ситуацию с Платини

FIFA обещает помощь «любой стране мира, где проводятся расследования, связанные с футбольной деятельностью». Об этом федерация заявила в связи с арестом бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини.

Ранее в пресс-службе FIFA подтвердили, что в курсе ситуации, но пока у них нет «всех подробностей».

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее его уже подозревали в получении взятки за то, что он отдал возможность проведения ЧМ-2022 Катару. Однако, расследование МСеждународной федерации футбола не нашло признаком преступления, и все обвинения с футбольного функционера были сняты.