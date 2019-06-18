Экс-генсек РФС выступил в защиту Платини

Арест бывшего президента UEFA Мишеля Платини серьезно ударит по имиджу футбола и по всем руководящим структурам в этом виде спорта. Такое мнение высказал экс-генсек Российского футбольного союза Анатолий Воробьев в интервью телеканалу «360».

Российский футбольный функционер отметил, что за все время работы с Платини, последний зарекомендовал себя как достойный начальник. Воробьев подчеркнул, что все контакты их были исключительно деловыми.

«Он был человеком, для которого футбол был главным приоритетом, а не коммерческие вещи», - рассказал он.

Однако Воробьев отметил, что если будут представлены доказательства, то это будет очень серьезный удар по имиджу футбола и его функционеров.

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года Платини вручил Кубок мира Катару. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило факты подкупа, обвинения с Платини были сняты.