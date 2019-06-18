«Это не вопрос Кремля» - Песков о задержании Платини

Задержание экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишеля Платини - это «не вопрос Кремля». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу. Нам ничего не известно на счет этого», - сказал он.

Песков также добавил, что прошлогодний мундиаль, который проходил в России, был лучшим чемпионатам мира в истории не только по убеждению Кремля, но и по признанию руководства футбольного мира.

Экс-президент UEFA Мишель Платини подозревается в получении взятки при определении места проведения ЧМ-2022, который должен пройти в Катаре. Он был задержан французской полицией в пригороде Парижа утром 18 июня.