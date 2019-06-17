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Федор Емельяненко заявил о продолжении бойцовской карьеры

Егор Левин
07:54 17.06.2019
Несмотря на поражения в последних боях, россиянин намерен провести еще несколько схваток перед тем, как «повесить перчатки на гвоздь».
Федор Емельяненко заявил о продолжении бойцовской карьеры
© Фото: Федор Емельяненко - все о бойце и единоборствах, VK

Легендарный российский боец смешанных единоборств, «Последний император» Федор Емельяненко принял решение о продолжении карьеры и подписал новый контракт на несколько боев с промоушеном Bellator. Предстоящие схватки станут последними в «прощальном туре» россиянина, который намерен после этого завершить свою бойцовскую карьеру.

На счету Емельяненко в общей сложности 45 боев, в 38 из которых он одержал победы и уступил в 6. Один бой был признан несостоявшимся. Последние бои по старому контракту боец также провел в организации Bellator, победив в четырех схватках и дважды потерпев поражения.

Глава промоушена Скотт Кокер прокомментировал решение Емельяненко завершить карьеру таким образом.

«У него здесь, в Bellator, были захватывающие матчи, которые, как я знаю, нравятся и прошлым его поклонникам, и тем, которые появились недавно. Поскольку его время в спорте заканчивается, я рад видеть, что он завершает свою карьеру на своих условиях», - говорится в сообщении Кокера на сайте организации.

Сам же российский боец также выразил уважение главе промоушена и поблагодарил его за легкость процесса заключения контракта.

«Bellator – мой дом, и я с нетерпением жду, чтобы помочь ему в развитии и реализации его потенциала», - ответил Емельяненко.

Пока не сообщается, когда именно Федор вернется в октагон и кто станет его соперником. Однако известно, что первый бой по новому контракту пройдет до конца текущего года.

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