Российская команда завоевала бронзу в гонке «Ле-Ман»

Российская команда SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна завоевала бронзовую награду в гонке «Ле-Ман».

«24 часа Ле-Мана» проходит ежегодно с 1923 года неподалеку от французского города Ле-Ман. Во время состязания его участникам приходится искать баланс между скоростью и надежностью машин. При этом необходимо рационально использовать расходные материалы, такие как топливо, шины и тормозные колодки, чтобы автомобиль продержался в течение 24 часов. Кроме того, сутки должны продержаться и три пилота, которые сменяют друг друга.

«Перегрузки пилота во время “24 часа Ле-Мана” составляют около 4–5 g, что сравнимо с полетами летчиков-истребителей и космонавтов», - приводит газета «Известия» слова пилота Михаила Алешина.

При этом спортсмен подчеркнул, что за 24 часа все члены команды теряют по 5-6 кг.