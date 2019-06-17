Шах и мат: Карякин вырвал победу у Непомнящего на турнире «Армагеддон-2019»

Победителем шахматного турнира «Армагеддон» стал российский гроссмейстер Сергей Карякин. Соревнования состоялись в Москве.

Первый турнир «Армагеддона», который был разработан специально под телевизионный формат, проходил с 10 июня. Участники играли две партии в формате блица, то есть по три минуты на партию с добавлением двух секунд на каждый ход. Если же счет выдавался равным, то соперникам предстояло сыграть в «Армагеддон»: играющий черными фигурами шахматист получал меньше времени, однако ему для победы достаточно было сыграть вничью.

В решающем противостоянии Карякин оказался сильнее Непомнящего: согласно формату турнира шахматист может проиграть один раз, однако после второй неудачи ему приходится выбывать из игры.

Поскольку у Непомнящего не было ни одного поражения до заключительного дня турнира, то для определения победителя было необходимо сыграть два матча: однако Карякин оказался сильнее в обоих. Соревнования закончились со счетом 2:1 и 2:0, уточняет ТАСС.

Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов, а победителю достанется 15 тысяч долларов.

В марте 2019 года мужская сборная России по шахматам досрочно стала победителем на командном чемпионате мира: российские шахматисты обыграли шведов со счетом 3,5:0.

Победителями в своих партиях стали Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев. Сергей Карякин закончил встречу вничью.