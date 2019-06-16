В фотоотчете «Спартака» о медосмотре нет Глушакова
Медосмотр прошел 15 июня в лечебно-реабилитационным центре Минздрава, который находится на Иваньковском шоссе.
© Видео: ФК «Спартак» © Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
Футболисты «Спартака» в первый день нового сезона прошли медосмотр. На сайте клуба опубликовали отчет, в котором содержится 64 фотографии и видео.
Однако ни в ролике, ни на фото нет экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова, хотя на мероприятии он присутствовал вместе с командой.
Ранее Глушаков обратился к болельщикам «Спартака» в своем Instagram, в сообщении он выразил неуверенность в том, что сможет продолжить карьеру в команде красно-белых.
Футболисты «Спартака» проходили медосмотр 15 июня в лечебно-реабилитационным центре Минздрава на Иваньковском шоссе.