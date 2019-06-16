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Загитова выступила под любимый трек Медведевой

Дарья Муромова
06:52 16.06.2019
Олимпийская чемпионка появилась перед зрителями в черных леггинсах и укороченной красной толстовке.
Загитова выступила под любимый трек Медведевой
© Фото: Alina Zagitova, Media for Fans, YouTube

Российская фигуристка Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice выступила под композицию Билли Айлиш Bad Guy. Оказалось, что этот трек очень нравится другой отечественной спортсменке Евгении Медведевой.

Олимпийская чемпионка предстала перед зрителями в черных леггинсах и укороченной красной толстовке. Образ дополнили черные перчатки и небрежные «пучки» на голове.

Как сообщает «МК» со ссылкой на постановщика шоу Даниила Глейхенгауза, такое совпадение музыкальных вкусов было случайным. По его словам, номер Загитовой под данную музыку был поставлен еще до интервью Медведевой, в котором она рассказала о своих предпочтениях в музыке.

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