Боксер Усик отказался от чемпионского титула

Украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионского пояса Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Об этом сообщил менеджер боксера Эгис Климас на своей странице в Instagram.

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В сообщении отмечается, что Усик обратился в к IBF с просьбой отказаться от титула. Также спортсмен выразил благодарность за поддержку и заявил, что планирует побороться за пояс в тяжелом весе.

Отметим, что Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиева.