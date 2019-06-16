«Устал от звезд»: президент «ПСЖ» пригрозил знаменитым игрокам вылетом из клуба

Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи заявил о том, что устал от «звезд» и больше не хочет видеть их в своей команде. Об этом он сообщил в воскресенье, 16 июня.

Аль-Хелаифи добавил, что теперь «необходимы изменения».

«Игроки должны взять на себя больше ответственности, чем ранее. Все будет совершенно иначе», - цитирует его издание France Football.

Вместе с тем аль-Хелаифи добавил, что если кто-то из спортсменов с этим не согласен, то «двери открыты».

«Чао», - резюмировал он.

В прошлом году сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций намерен открыть новое расследование против клуба «Пари Сен-Жермен». По версии UEFA, «ПСЖ» мог нарушить финансовые условия так называемой «файр-плэй».