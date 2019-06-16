Ефимова выиграла золото на этапе «Маре Нострум» в Барселоне
Двукратный призер Олимпийских игр показала результат - 1 минута 05,75 секунд.
© Фото: Attila Volgyi, Xinhua, Globallookpress
Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победу на этапе «Маре Нострум», который проходит в испанской Барселоне.
Двукратный призер Олимпийских игр преодолела стометровку брассом быстрее всех - за 1 минуту 05,75 секунды. Серебряная медаль досталась представительнице Италии Мартине Карраро (1 минута 07,28 секунды). Следом за ней расположилась испанка Джессика Валь Монтеро (1 минута 07,40 секунд).
Россиянин Александр Красных стал вторым на дистанции 200 метров вольным стилем, а его соотечественник Евгений Рылов занял третье место в стометровке на спине.