Названо место фан-зоны в Петербурге во время ЧЕ-2020

В Санкт-Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу будет организована фан-зона. Об этом сообщил «Известиям» член совета Международной федерации футбола (FIFA), генеральный директор организационного комитета по подготовке к турниру Алексей Сорокин.

«Фан-зона в Петербурге точно будет, место уже отобрано - это Конюшенная площадь. Но в этом вопросе не хочется забегать вперед», - приводит издание его слова.

Напомним, турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах: Баку, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Лондоне, Глазго, Дублине, Риме, Копенгагене, Мюнхене и Санкт-Петербурге.

В Северной столице на стадионе «Газпром Арена» пройдут четыре матча футбольного континентального первенства: три игры группового этапа, а также четвертьфинальная встреча.