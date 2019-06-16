Во Львове автомобиль сбил насмерть прославленную гимнастку

Во Львове погибла известная в прошлом советская гимнастка Любовь Рассыхина. Трагедия произошла утром 16 июня на улице Привокзальной.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель пресс-службы львовского футбольного клуба «Карпаты» Юрий Назаркевич. Он рассказал, что женщина шла на поезд, чтобы отправиться к своей дочери, когда ее сбил автомобиль; смерть наступила мгновенно.

«Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любови Рассыхиной было 77 лет, она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА», - написал в социальной сети Назаркевич.

Также она являлась супругой экс-футболиста и тренера ФК «Карпат» Бориса Рассыхина.