Забил соперника в стартовом раунде: российский боксер Тищенко завоевал пояс WBO

Российский боксер Евгений Тищенко одержал победу над Абрахамом Табулом из Ганы и завоевал титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе (до 90,71 килограмма).

Бой проходил в рамках Мирового боксерского форума в Екатеринбурге. Двадцатисемилетний россиянин победил своего 28-летнего соперника техническим нокаутом в конце первого раунда.

Евгений Тищенко - олимпийский чемпион 2016 года. Он также был чемпионом Европы 2015 года в первой тяжелой весовой категории и чемпионом мира. Теперь в копилке российского тяжеловеса - пять побед и ни одного поражения.