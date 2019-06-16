Маурицио Сарри официально стал тренером «Ювентуса»

Итальянец Маурицио Сарри назначен новым главным тренером «Ювентуса». Сообщение об этом было опубликовано 16 июня на сайте туринской команды.

Контракт с Сарри заключен на три сезона - до 30 июня 2022 года.

«У него был отличный сезон в "Челси" в Англии и теперь для него начинается приключение в "Ювентусе". Добро пожаловать», - говорится в пресс-релизе итальянского клуба.

Сарри тренировал в Италии на протяжении всей своей карьеры, побыв главным тренером «Наполи», «Эмполи», «Перуджи» и многих других команд.

Сезон 2018/2019 итальянец провел в Англии в «Челси», с которым, 60-летний, выиграл свой первый в жизни трофей - Лигу Европы.