Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Национальная команда Украины стала победителем чемпионата мира по футболу среди молодежных команд-2019.

Решающий матч состоялся 15 июня, соперником украинцев стала команда из Кореи, которую они обыграли со счетом 3:1.

В 2019 году чемпионат мира по футболу среди молодежных команд проходил в 22-й раз. Украина стала чемпионом мира U-20 впервые.

В 1977 году удалось одержать победу сборной СССР, однако официально историю чемпионата FIFA считает с 1981 года.