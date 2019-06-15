Глушаков обратился к фанатам «Спартака»

Денис Глушаков выразил сомнения о возможности продолжения карьеры в «Спартаке». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Буду я играть в «Спартаке» или нет. А если точнее, дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть», - написал он.

© glushak8, Instagram

Глушаков отметил, что прикладывал максимум усилий для того, чтобы его команда добилась успеха.

«Честно выполнял обязанности капитана. И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды!» - отметил футболист.

Спортсмен также заявил, что не имеет обиды на болельщиков.

«Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации», - пояснил экс-капитан красно-белых.

Конфликт Дениса Глушакова с болельщиками начался в сентябре 2018 года.

После того, как команда, капитаном которой на тот момент был Глушаков, потерпела поражение от «Ахмата», давний поклонник клуба актер Дмитрий Назаров опубликовал в Сети пост, где выражает недовольство к главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

Пост быстро растиражировали, и под одним из фото с текстом стихотворения лайк поставил Денис Глушаков.

Фанаты остались недовольны произошедшим. После инцидента последовали санкции: Глушакова отстранили от тренировок с основной командой.

Ранее, 15 июня, стало известно, что полузащитник «Спартака» прошел медосмотр вместе с остальными игроками клуба.

Напомним, что в составе команды Глушаков стал чемпионом страны в сезоне 2016/2017.